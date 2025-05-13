التربية: تشكيل 300 لجنة لاستعادة أموال متجاوز عليها

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أعلنت ، اليوم الثلاثاء، تشكيل أكثر من 300 لجنة لاستعادة أموال متجاوز عليها، مؤكدة استرداد ملياري دينار خلال أسبوع.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير التربية إبراهيم نامس وجه، اليوم، بتشكيل اكثر من (300) لجنة تضمين والمصادقة عليها تحت إشراف مدير عام التدقيق والرقابة الداخلية ، ضمن المنهاج لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة داخل المؤسسات التربوية".

وأضافت أن "مديرية التدقيق والرقابة الداخلية لوزارة التربية تمكنت بعد جهود كبيرة من استرداد اكثر من ملياري دينار عراقي لمجموعة اولى خلال فترة وجيزة لا تتجاوز الاسبوع لملفات مضى عليها سنوات طويلة، وستتبعها مجموعات اخرى قيد الإنجاز".

وأوضحت أن "هذه الخطوة هي إحدى الخطوات التي تتبعها الوزارة للقضاء على المخالفات والتجاوز على المال العام"، لافتةً إلى "استحداث شعب ولجان تختص بمتابعة ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة".