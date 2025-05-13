الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق الشورجة

أعلنت ، مساء الثلاثاء، عن السيطرة على الحريق الذي اندلع في .





وأضاف البيان "استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عن الجوار، ونجحت في تنفيذ عمليات الإخماد المباشر والدخول إلى وسط المباني المحترقة والسيطرة التامة على الحريق، رغم الصعوبات الناتجة عن فوضى التخزين وقدم البنايات، التي انهار جزء من أحدها بسبب تقادم بنائها". وقالت المديرية في بيان، "بقيادة مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء ، أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل ثلاثة مباني تجارية مكونة جميعها من ثلاثة طوابق متهالكة قديمة، مخالفة لتعليمات السلامة، مُتَّخذة لتخزين الأدوات اليدوية والمواد الإنشائية سريعة الاشتعال، وسط سوق التجاري، خلف بناية الضمان".وأضاف البيان "استنفرت فرق الدفاع المدني وطوقت النيران وعزلت البناية المحترقة عن الجوار، ونجحت في تنفيذ عمليات الإخماد المباشر والدخول إلى وسط المباني المحترقة والسيطرة التامة على الحريق، رغم الصعوبات الناتجة عن فوضى التخزين وقدم البنايات، التي انهار جزء من أحدها بسبب تقادم بنائها".

واشار بيان الدفاع المدني الى "تسجيل إصابات بشرية لضابط وعدد من منتسبي رجال الدفاع المدني، الذين نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مضيفا "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن عجلة حوضية اندلع فيها حريق لتتسبب باشتعال جزء من بناية في الشورجة.