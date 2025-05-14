طقس العراق ليوم غد.. أمطار في الشمال وحرارة ثلاثينية في الوسط والجنوب

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أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، اليوم الأربعاء، الحالة الجوية المتوقعة لطقس يوم غد الخميس وما بعده، متوقعة هطول امطار في مناطق ، وحرارة ثلاثينية في المحافظات الوسطى والجنوبية.

أدناه الجداول التي نشرتها الهيئة:

