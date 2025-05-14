توضيح من التربية بشأن الامتحانات النهائية وأيام العطل (وثيقة)

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية / الدور الاول (الصف الاول المتوسط والثاني المتوسط والرابع الاعدادي والخامس الإعدادي) مستمرة أيام الخميس والاحد على ان يكون التعطيل يوم السبت المقبل فقط.الوثيقة ادناه: