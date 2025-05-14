خمسة ضحايا بحادثي سير في الموصل

وقال المصدر، لـ ، إن "حادث سير ادى الى انقلاب سيارة على - وأسفر عن وفاة امرأة وإصابة 3 اشخاص".وأشار المصدر إلى "وفاة رجل متأثر بإصابته؛ نتيجة تعرضه لحادث سير مروري قرب محطة القطار في ".