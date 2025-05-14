التربية تعلن ضوابط قبول المتقدمين لأداء اختبارات التسريع

– محلي

أعلنت ، اليوم الأربعاء، عن ضوابط قبول المتقدمين لأداء اختبارات التسريع.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " للتقويم والامتحانات نشرت ضوابط قبول المتقدمين لأداء اختبارات التسريع من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي وطلبة الثاني متوسط والخامس الاعدادي (العلمي) للعام الدراسي 2024- 2025".

وأضافت ان "الضوابط جاءت كما يلي: