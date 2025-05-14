هيئة الإعلام تعلن عن تقديم تسهيلات استثنائية للصحفيين الراغبين بتغطية أعمال القمة العربية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات عقد جلسته الدورية يوم الثلاثاء الموافق 13 أيار 2025، برئاسة بلاسم سالم، وبحضور أعضاء المجلس"، مبينا انه "جرى التأكيد على دعم جهود في إنجاح المقبلة التي تستضيفها العاصمة ".وأضافت ان "المجلس وجه بتقديم تسهيلات استثنائية للصحفيين والإعلاميين الراغبين في تغطية أعمال القمة العربية، وتسريع الإجراءات الخاصة بإدخال الأجهزة والمعدات الإعلامية الخاصة بهم وضمن توقيتات زمنية محددة، في خطوة تهدف إلى تهيئة بيئة مهنية ملائمة وتشجيع التغطية الإعلامية الفاعلة لهذا الحدث العربي الكبير"، لافتا الى ان "المجلس ناقش مجموعة من الإجراءات التنظيمية الداعمة للعمل الإعلامي، من بينها منح مهلة زمنية إضافية للقنوات لاستكمال متطلبات التصحيح القانوني والإداري المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتأكيد على التنسيق مع والشؤون الاجتماعية لتشكيل فريق عمل مشترك يتولى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المؤسسات الإعلامية".وتدارس المجلس وفقا للبيان "إعداد دراسة شاملة تتعلق بتنظيم وترخيص محطات الاتصالات الأرضية للأقمار الصناعية (Teleport)، والتي تُعد من البنى التحتية الاستراتيجية لقطاع الاتصالات، بالنظر إلى دورها المحوري في تأمين ونقل البيانات والبث التلفزيوني والاتصالات الحرجة، خاصة في المناطق النائية".كما استكمل المجلس مناقشاته بشأن والتنظيمية المرتبطة بعمل ، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة بما يعزز الحوكمة المؤسسية والتخطيط القطاعي.