إحباط محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة بهذا المنفذ

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس في محاربة الفساد ومكافحة التهريب، تواصل هيأة المنافذ الحدودية سعيها المستمر في محاربة أعداء الوطن وإفشال محاولات استهداف المواطنين الأبرياء، حيث تمكنت مديرية منفذ السفوان الحدودي بمتابعة مباشرة من اللواء الدكتور الحقوقي من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بلغ عددها (600) الف حبة نوع (كبتاكون) بوزن يقارب (104) كغم، مخبأة بطريقة احترافية داخل عجلة دفع رباعي يقودها شخص يحمل جواز أجنبي كان يروم السفر إلى خارج البلاد بأتجاه ".وأضافت ان "عملية الضبط تمت من خلال جهود ادارة المنفذ وشرطة وشعبة وتنسيق العمل والتكامل مع "، موضحة انه "تم تشكيل لجنة مشتركة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة السفوان لعرض الموضوع أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".وأكدت "استمرارها في ضبط ومنع مرورها عبر منافذ البلاد الحدودية من خلال تبادل المعلومات مع المختصة، حفاظاً على أمن وصحة المواطنين".