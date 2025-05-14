السيد الصدر يعلق على مشروع "الديانة الإبراهيمية"

وقال في بيان، "ما زال القرار معقودا على اتمام مشروع ما يسمى بالديانة الابراهيمية وعلى الرغم من أنني على يقين بأنها مساع مسمومة وغير محمودة".وأضاف "اني اقول لهم تنزلا وجدلا ان ارادوا اثبات حسن نيتهم فلا بد من القيام بعدة امور"، موضحا "الاعتراف بالاديان السماوية كلها كدين سماوي والاعتراف بثوابت الاديان واحكامها كل حسب دينه".أدناه نص بيان السيد ..