وزير العمل يعلن وضع خطة شاملة لمعالجة الفقر

وقال وزير العمل في مؤتمر صحفي عقده في وتابعته ، "وضعنا خطة شاملة لمعالجة الفقر وجهودنا متواصلة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة اقتصادياً".وأضاف الوزير، أن "نسبة الفقر في محافظة وفق نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي تبلغ حاليا 19.9% وسنعمل على تخفيض هذه النسبة".وتابع الوزير، أن "الإعانة الاجتماعية تشمل 92 ألف أسرة في كربلاء وهناك زيادة تجاوزت 38 ألفا"، مشيرا الى "تحويل 5 آلاف مستفيد الى ضمن برنامج التمكين".وأشار الوزير الى "تسجيل 20 ألف عامل مشمول بالضمان الاجتماعي في كربلاء ونطمح لزيادة الأعداد".