النجف.. طالب ووالده يعتديان على مدير مدرسة والتربية تستنكر

واستنكرت المديرية في بيان ورد لـ "الاعتداء الذي حصل على ثانوية العلامة ومديرها من قبل عدة اشخاص"، مؤكدة "حرصها الشديد على حرمة المدارس وكوادرها التربوية، والمطالبة بتوفير الحماية الامنية لها".وأضافت أن " للتربية مردان البديري وجه في المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية باتجاه مرتكبي هذا الاعتداء، وتقديم الشكوى لدى الجهات الامنية بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات الادارية داخل المديرية".وأشارت إلى أن "المدير العام للتربية تواصل مع الجهات الصحية ومدير المدرسة للاطمئنان على حالته التي بينت التقارير الصحية أنها مستقرة، وارسال وفد اداري متمثل بمدير قسم الاشراف الاختصاصي لمتابعة الاجراءات المتخذة ومتابعة حيثيات الحادث".من جانبه، قال مصدر لـ نيوز، إن "طالباً ووالده اعتديا على عباس الحلي، مدير مدرسة العلامة باقر الموسوي في الطريق الرابط بين وكربلاء ".وأضاف، أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الحادث سببه شجارات سابقة بين الطرفين".