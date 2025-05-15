مقطوعة اليد واطلاقات برأسها.. العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية شرق العاصمة

وقال المصدر لـ ، إنه "تم العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية داخل ساحة ترابية ضمن منطقة شرق العاصمة".وأضاف، أن "الجثة كانت مقطوعة اليد وعليها اثار اطلاقات نارية بالرأس وعدة طعنات بالة حادة".