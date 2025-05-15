اندلاع حريق داخل سوق "مريدي" شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تتوجه لمكافحة حادث حريق اندلع داخل عدد من الاكشاك غير النظامية داخل سوق مريدي في ".وأضاف المصدر ان "الحادث متوسط ولا توجد اي اصابات بشرية".