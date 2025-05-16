"لم يكن أحد يعلم بذهابي".. ترامب يكشف تفاصيل زيارة سرية أجراها إلى العراق

وذكر في كلمة ألقاه أمام الجنود الأمريكيين في قاعدة العديد الجوية بالعاصمة القطرية ، أنه "قام بهذه الرحلة السرية بهدف لقاء أحد بلاده والاستفسار عن سبب تأخر هزيمة تنظيم داعش".واستخدم ترامب القصة كمثال لتوضيح أسلوبه في واتخاذ القرارات، قائلا: "فعلت شيئا لم أفعله من قبل. قلت، أريد الذهاب إلى وأريد مقابلة الأشخاص المتواجدين هناك لأنهم ربما يكونون مختلفين.. لأنني لا أفهم كيف لمجموعة إرهابية أن تبقى لفترة طويلة من الزمن".ولم يذكر ترامب في أي شهر أو سنة قام بالرحلة، لكن أعلن في نهاية عام 2018 أن ترامب وزوجته ميلانيا زارا القوات الأمريكية في بالأنبار بمناسبة عيد الميلاد.وفي ذلك الوقت، نشر البيت الأبيض صورا لترامب مع جنود بلاده.وتحدث ترامب عن رحلته قائلا: "غادرت في الساعة 3:00 صباحا، كان دامسا كانت طائرة إير فورس ون تنتظرنا، ثم انطلقنا في الثالثة والنصف توجهنا إلى العراق ولم يكن أحد يعلم بذهابي".وأضاف: "قالوا لي سيدي لدينا مشكلة.. يجب إطفاء الأنوار وإغلاق ستائر النوافذ أثناء التحليق.. لم أر شيئا، لا توجد أضواء، لا مسارات للطيران. لا أعرف كيف يفعلون ذلك".وأشار ترامب إلى أنه عند وصوله، التقى بجنرال يسميه "ريزن كين"، مضيفا: "قلت له جنرال، أنا أحبك، أنت الرجل الذي أبحث عنه".وذكر أن "ما كان يخبره به الجنرالات في كان مختلفا عما قاله له هذا الجنرال"، مضيفا: "كانوا يخبرونني في واشنطن بأن الأمر سيستغرق أربع إلى خمس سنوات لهزيمة داعش، لكن ريزن كين قال: لا سيدي، لكنني لست في موقع يسمح لي بقول ذلك سيدي، إذا منحتني السلطة الكاملة للدخول وضربهم بقوة، فسيستغرق الأمر حوالي ثلاثة أسابيع وسيتبقى لديك وقت إضافي. فقلت، أنت بالتأكيد تمزح معي. أين كنت حتى الآن؟".وحسب ترامب، أوضح له الجنرال أن |استراتيجية الجيش آنذاك كانت شن هجمات على داعش من قواعد بعيدة، وهو ما لم يكن جيدا لوقود الطائرات ولم تكن الهجمات فعالة بهذه الطريقة، لكن الجنرال أخبره بإمكانية استخدام القواعد الجوية الأمريكية في الدول المجاورة للعراق وسوريا".وكان الجنرال قلقا من أن حركة الطائرات الحربية قد تزعج تلك الدول، لكن ترامب قال له: "نحن نعطيهم مليارات الدولارات، فليتحملوا بعض الإزعاج. ولا أحد يعرف إلى أين تذهب طائراتنا".وقال ترامب إنه بعد تفكير قصير في واشنطن، وافق على خطة الجنرال: "قلت، انطلق أيها الجنرال، ابدأ. وقد ضربهم بقوة وهزمنا 100% من خلافة داعش في وقت قصير جدا. مختلف تماما عما قيل لي في واشنطن العاصمة من قبل مجموعة من عديمي الفائدة".يذكر أنه بعد نحو ثلاثة أشهر من هذه الرحلة، أعلنت قوات الديمقراطية في 23 اذار 2019، نهاية خلافة "داعش" بالسيطرة على الباغوز على الحدود السورية العراقية.