العراق يعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث في بغداد

وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي تابعته ، إن " أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع لوزراء الخارجية العرب تم إقرار 5 منها وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت".وأضاف، أن "المبادرات العراقية الخمسة التي أقرت اليوم طرحت ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات"، لافتًا إلى، أن "غالبية المبادرات الـ 13 المتبقية اقتصادية".وتابع، أن "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء عربي لإعمار ولبنان".وأكد العوادي، أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، صباحًا ستعقد القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء اليوم ذاته قمة ثلاثية بعنوان (ألية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن".