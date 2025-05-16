بالصورة.. فاجعة في أربيل

وقال المصدر لـ ، ان "فرق الدفاع المدني حاولت انقاذ رجل علق داخل خزان وقود في ، ما أدى الى اصرعه واثنين من كوادر الدفاع المدني".واضاف انه "تم نقل الجثث الى الطب العدلي في المحافظة دون ذكر المزيد من التفاصيل".