بالصور.. مصرع عائلة كاملة بحادث سير في سامراء

وقال المصدر لـ ، ان "حادث سير مروع وقع في ناحية الاسحاقي ، ما أدى الى عائلة كاملة مكونة من 6 اشخاص".وأضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي".