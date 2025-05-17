تحذيرات من كارثة وشيكة.. الحمى القلاعية تقتحم الأهوار (صور)

وقال الناشط البيئي رعد في حديث لـ ، إن "اليوم خلال جولة منظمة للسياحة البيئية في الأهوار لوحظ انتشار مرضي السين (FMD) الحمى القلاعية بين جاموس الأهوار بشكل مُرعب، مما يهدد حياة الآلاف من رؤوس ومصدر رزق العائلات".وطالب بـ"تدخل عاجل من الحكومة والمنظمات الدولية لتوفير العلاج واللقاحات، وفرق بيطرية متخصصة للحد من الوباء، ودعم مادي وعلمي لإنقاذ الثروة الحيوانية في الأهوار".