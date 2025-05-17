في كربلاء.. افتتاح شارع مهم ضمن فك الاختناقات

شهدت ، مساء السبت، افتتاح شارع مهم ضمن مشاريع فك الاختناقات.

وقال محافظ في حديث لـ ، إن "الشارع يبدأ من حي الى طريق البوبيات ليكون واحدا من الشوارع الرئيسية المهمة في المحافظة".

وأضاف أن "الشارع سيخفف ضغط الازدحامات المرورية في منطقة باب اضافة الى انه سيسهم في الزيارات المليونية".