حريق كبير بمكب للنفايات في الديوانية

أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق كبير بمكب للنفايات في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا كبيرا اندلع في مكب النفايات بالقرب من مديرية تربية ومستشفى الحروق".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق وسيطرت عليه".