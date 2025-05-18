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الذكاء الاصطناعي يدخل في عملية مراقبة شوارع بغداد
محليات
2025-05-18 | 09:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,236 شوهد
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الأحد، قرب إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع
كاميرات
المراقبة بالعاصمة
بغداد
.
وقال
مدير مديرية
الاستجابة والسيطرة المركزية 911 في
وزارة الداخلية
، العميد رائد
عبد الكريم
في حديث للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز
، انه "سيتم إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع افتتاح
كاميرات
بغداد
- أمن المدن، قريباً والذي يخص كاميرات
الذكاء الاصطناعي
التي تقلل من الجهد البشري وتدار شبه تلقائياً بأجهزة مدعمة ببرمجيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي".
وبشأن رقم الطوارئ 911، أشار إلى أنه "يعد من
المشاريع الخدمية
التي قدمتها الحكومة والذي مثل طفرة نوعية، حيث تحقق هذا المشروع بوقت قياسي"، لافتاً إلى أن "جميع الاتصالات والحوادث والنداءات والدوريات تتحرك ضمن هذا النظام الرقمي المؤتمت كاملاً".
ولفت إلى "خطة استراتيجية تتكون من أكثر من تسع مراحل لاستقبال
المكالمات
والافتتاح كان المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية من تطوير هذا المشروع كانت المبادرة فيها بإطلاق تطبيق الهاتف النقال (تطبيق عين العراق) الذي يعمل حاليا على منصات الهواتف مثل متجر الاندرويد و iOS، وبإمكان أي مواطن تحميل هذا التطبيق الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والمجانية التي تقدم للضيوف الذين يرومون التسجيل، حيث يحمل التطبيق كضيف بدون أي تسجيل للحالات الطارئة"، مبيناً أن "الاتصال على 911 مجاناً وبإمكان المواطن إرسال موقعه في حال عدم معرفته بمكان تواجده، قريباً كان أو بعيداً، أو في منطقة يزورها لأول مرة".
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