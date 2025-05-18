بعد حملة أبكت الفقراء بالبصرة.. "سرايا السلام" تخاطب عناصرها باقسام التجاوزات: اطلبوا النقل

وجاء في بيان صادر عن الفرقة الثالثة لسرايا السلام في ، ما نصه: "على كل فرد من (سرايا السلام) يعمل في قسم تجاوزات المحافظة او تجاوزات البلدية يقدم نقلا الى قسم اخر فوراً.. للعمل بما ورد آنفاً بكل دقة رجاءً اكيداً"."التبليغ واضح وكذلك رفع صور آل الكرام من جميع قواطع دوائر البلدية وعجلاتهم المستخدمة كغطاء في عمليات إزالة التجاوزات كل حسب واقعه الجغرافي"، حسبما ما جاء في نص البيان.وشهدت ، أمس السبت، حملة لرفع التجاوزات تسببت ببكاء العوائل الفقيرة. وجرت الحملة في ناحية ، إذ خرجت العوائل قرب جرافات لهدم التجاوزات.