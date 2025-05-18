عمليات بغداد تطلق حملة على "ضعاف النفوس" داخل الازقة وتخصص ارقاما للابلاغ عنهم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "على ضوء مناشدات المواطنين، اوعز الفريق الدرع الركن بمحاسبة ضعاف النفوس الذين يستغلون الارصفة داخل الازقة في المناطق السكنية كساحات "كراجات" وقوف للعجلات واخذ المبالغ المالية من اصحابها بطرق غير شرعية في منطقة " " ضمن محلة (903) بجانب ".واضافت ان "ذلك جاء بهدف تخفيف العبأ عن كاهل المواطن وتقليل معاناته"، داعية "المواطنين الى الاخبار عن الظواهر السلبية عبر خطوطها الساخنة (911) او (07834887408)".وتوعدت القيادة "المخالفين بالمحاسبة وفق القوانين النافذة".