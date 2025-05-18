وزير الداخلية يؤكد ضرورة استمرار متابعة تجار المخدرات والمروجين

أكد ، مساء الأحد، ضرورة استمرار متابعة تجار والمروجين، مشيرا الى وجود تعاون كبير من قبل المواطنين بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس ، اليوم الأحد، اجتماعاً للاستماع إلى إيجاز الفصل الأول للمديرية العامة لمكافحة ".

ونقل البيان عن الشمري تأكيده، على "استمرار متابعة تجار المخدرات والمروجين وتكثيف الجهود في مسار واحد من أجل القضاء على هذه الآفة الخطرة التي تهدد ".

وفي محور آخر شدد وزير الداخلية على "أهمية مساعدة ضحايا المخدرات من خلال الاهتمام بهم في المصحات القسرية وإعادة دمجهم في المجتمع ويجب أن تكون هناك طفرة في عمل هذه المصحات وتكثيف حملات التوعية والتثقيف".

وأشار الى أن "هناك تعاوناً كبيراً من قبل المواطنين في الإبلاغ عن تجار المخدرات الخطرين والمتعاطين من خلال الاتصال برقم الاستجابة 911 خاصة أن هناك دعماً وتنسيقاً من قبل القضاء العراقي في ويجب أن يتكاتف الجميع في إنهاء هذه الجريمة"، كما شدد على "الاعتماد على التكنولوجيا والمعدات والأجهزة الحديثة في الكشف عن هذه السموم خاصة في المنافذ الحدودية".