قرار حكومي يخص الجامعات والمدارس الحكومية ‏والأهلية

وقال لوزير الكهرباء في بيان، ورد لـ ، إن "وزير الكهرباء وجه باستثناء الجامعات والمدارس الحكومية ‏والأهلية من القطع المبرمج للتيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات النهائية للعام 2025‏‎".وأضاف البيان، أن "القرار يشمل الجامعات الحكومية والأهلية أثناء امتحاناتها النهائية، وكذلك خلال فترة الامتحانات ‏النهائية للصفوف المنتهية (البكالوريا) للثالث المتوسط والسادس الإعدادي في حال كونها مراكز ‏امتحانية‎".وتابع، أن "هذا القرار يأتي تجسيدًا لاهتمام وزارة الكهرباء بمستقبل أبنائنا الطلبة وحرصها على توفير بيئة ‏دراسية مثالية تضمن لهم أداء امتحاناتهم في ظروف مريحة".