بالوثيقة.. رئيس الوزراء يوجه بإيقاف إزالة العشوائيات الا بعد توفير بديل

وجاء في كتاب صادر عن مدير وتلقته ، ان "رئيس وجه أهمية ايجاد البديل قبل رفع اي تجاوز سكني، الأخذ ما يلزم بشأن ايقاف حملات تهديم الدور السكنية العشوائية للأراضي المتجاوز عليها والتي يسكنها المواطنين معدومي الحال ممن لا يملكون مأوى بديل في الوقت الحاضر مراعاة لأوضاعهم".فيما تقدمت النائبة في تدوينة على منصة (X) بالشكر لرئيس الوزراء .وقالت في تدوينتها التي اطلعت عليها نيوز، " أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس مجلس الوزراء على موقفه الإنساني ومبادرته النبيلة بإيقاف هدم الدور السكنية العشوائية المشيدة على الأراضي المتجاوز عليها والتي يسكنها المواطنون معدومو الحال إلى حين إيجاد البديل".وأكدت ان " قرر اليوم إيقاف ماكنة المستثمرين الجشعين الذين يحاولون الاستحواذ على هذه الأراضي".