غرق اثناء السباحة.. انتشال جثة شاب في الموصل

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتشال جثة شاب غرق اثناء السباحة في .



وأشار الى ان "الشاب غرق اثناء السباحة قرب بمدينة ".

وقال المصدر لـ ، أن "الشرطة النهرية انتشلت جثة لشاب بعمر الـ 15 بمحافظة ".وأشار الى ان "الشاب غرق اثناء السباحة قرب بمدينة ".