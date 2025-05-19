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العراق يستعد لإقامة منتدى دولي للطاقة ببغداد

محليات

2025-05-19 | 13:20
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يستعد لإقامة منتدى دولي للطاقة ببغداد
169 شوهد

السومرية نيوز - محليات
أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، توجيه دعوات رسمية إلى وزراء الطاقة في 12 دولة ومسؤولين كبار بشركات عالمية لحضور منتدى بغداد الدولي للطاقة مطلع أيلول المقبل.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العاصمة بغداد تستعد لاحتضان (منتدى بغداد الدولي للطاق)، أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة، مطلع شهر أيلول من عام 2025".
وأضافت أن "تنظيم هذا الحدث الهام ويأتي برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، وبالشراكة مع مؤسسة غداً لإدارة المخاطر والمعهد العراقي للحوار، وبرعاية شركة تسويق النفط العراقية (سومو)".
وأشارت إلى "توجيه الدعوات الرسمية لحضور المنتدى إلى وزراء الطاقة والنفط في اثنتي عشرة دولة، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في كبريات الشركات النفطية العالمية، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة المختلفة".
وأوضحت وزارة النفط أن "المنتدى سيتناول في جلساته محاور حيوية تتعلق بمفاهيم الاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي، وتطورات أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن التحديات والفرص التي تشهدها المنطقة في هذا السياق".
وأكدت أن "هذا المنتدى يُعد تجسيداً لتوجهات العراق المستقبلية في تطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، كما يعكس التزامه بدوره الفاعل في ترسيخ الحوار الإقليمي والدولي بشأن مستقبل الطاقة العالمي".

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وزارة النفط

منتدى بغداد للطاقة

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