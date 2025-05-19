العراق يستعد لإقامة منتدى دولي للطاقة ببغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "العاصمة تستعد لاحتضان (منتدى بغداد الدولي للطاق)، أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة، مطلع شهر أيلول من عام 2025".وأضافت أن "تنظيم هذا الحدث الهام ويأتي برعاية نائب رئيس ، وبالشراكة مع مؤسسة غداً لإدارة المخاطر والمعهد العراقي للحوار، وبرعاية (سومو)".وأشارت إلى "توجيه الدعوات الرسمية لحضور المنتدى إلى وزراء الطاقة والنفط في اثنتي عشرة دولة، بالإضافة إلى كبار التنفيذيين في كبريات الشركات النفطية العالمية، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجالات الطاقة المختلفة".وأوضحت أن "المنتدى سيتناول في جلساته محاور حيوية تتعلق بمفاهيم الاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي، وتطورات أسواق ، فضلاً عن التحديات والفرص التي تشهدها المنطقة في هذا السياق".وأكدت أن "هذا المنتدى يُعد تجسيداً لتوجهات المستقبلية في تطوير قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، كما يعكس التزامه بدوره الفاعل في ترسيخ والدولي بشأن مستقبل الطاقة العالمي".