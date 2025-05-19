النقل تعلن اكتمال الطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر

وقال للوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تم اكتمال المقطع الأول من ، والذي يبدأ من ميناء الكبير باتجاه "، مبينا ان "الطريق ينفذ بثلاث مسارات مخصصة لحركة الشاحنات والأحمال الثقيلة، ومحاطة بجدار سلامة ذو نوع خاص وبأعلى المواصفات العالمية، لضمان انسيابية النقل وتعزيز المرور الٱمن، وفقا لتوجيهات وزير النقل ".وأضاف أن "شركة الموانئ العراقية استكملت المشروع وتمهد لانطلاق الأعمال الميدانية"، موضحاً أن "المقطع الأول من الطريق يمتد من ميناء الفاو إلى النفق المغمور بطول 51 كم، ومن ثم يمتد من النفق إلى الطريق الرئيسي لسفوان بطول إضافي يبلغ 11 كم، ليصل طول هذا المقطع إلى 62 كيلومتراً".وأشار إلى أن "المشروع يتضمن جسرين رئيسيين، الأول بطول 805 أمتار والثاني بطول 300 متر، كما تم تجهيز الطريق بمنظومة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير طاقة مستدامة وتكنولوجيا حديثة"، لافتا الى أن "هذا المشروع يمثل الخطوة الأولى في تنفيذ ، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لربط الموانئ العراقية بالمنافذ البرية وتعزيز البنية التحتية للنقل".يشار الى ان ميناء الفاو الكبير مشروعاً استراتيجياً في أقصى جنوب ، يقع في شبه جزيرة الفاو بمحافظة ، يهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي، من خلال ربطه بشبكات النقل العالمية.وتصل الطاقة الاستيعابية لميناء الفاو إلى 99 مليون طن سنويا، مما يجعله واحدًا من أكبر الموانئ في والعاشر عالميًا.يذكر ان استلمت في عام 2024، مشروع الأرصفة الخمسة للميناء، وان المشاريع الاخرى والتي تمثل البنى التحتية للميناء تسير بوتيرة متصاعدة وضمن التوقيتات المحددة لاسيما، أن مشروع النفق المغمور يمر بمرحلة تجليس القطع الكونكريتية في قناة وتجاوزت نسب الانجاز في ساحة الحاويات 90% بينما تواصل الموانئ العراقية أعمال حفر القناة الملاحية، من المؤمل اكمال المرحلة الأولى لميناء الفاو الكبير في نهاية هذا العام.