غداً.. التجارة تعلن إطلاق المواد الغذائية لمواطني بابل

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "بعد ثبوت عدم صحة المعلومات من قبل الجهات التحقيقية المختصة التي اطلقها بعض النواب".وأضاف البيان، انه "ستباشر يوم غد للمواد الغذائية المواد الغذائية للمواطنين في ".