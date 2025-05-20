انطلاق امتحانات الصف الثالث المتوسط بمشاركة أكثر من 665 ألف طالب

وكان المتحدث باسم الوزارة، قد اكد في وقت سابق للوكالة الرسمية إن " أكملت جميع التحضيرات المتعلقة بإجراء الامتحانات، حيث عقد وزير التربية، ، عدة اجتماعات أفضت إلى إصدار توصيات مهمة لرفع مستوى الجاهزية وتهيئة القاعات والمراكز الامتحانية".وأضاف، أن "أكثر من 665 ألف طالب وطلبة توجهوا إلى أكثر من 5200 مركز امتحاني موزعة بين مختلف أنحاء البلاد"، مشيراً إلى أن "الوزير أوصى بتوفير جميع المستلزمات الضرورية، لا سيما في ما يتعلق بأنظمة التبريد والتنسيق مع الوزارات الساندة، وفي مقدمتها وزارتا الكهرباء والداخلية، لتأمين الأجواء المناسبة داخل القاعات الامتحانية".وأوضح السيد، أن "هذا العام سيشهد تطبيق أنظمة رقمية جديدة تهدف إلى ضبط سير الامتحانات، إضافة إلى ربط شبكة مراقبة في جميع للتربية مع مقر الوزارة، لمتابعة مجريات الامتحانات لحظة بلحظة، خصوصاً خلال الساعات الأولى من بدء ".