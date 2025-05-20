بيئة النجف توجه انذارا لمعمل اسمنت الكوفة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، إن "فريقا رقابيا بيئيا من مديرية بيئة الأشرف شعبة أجرى كشفا على معمل اسمنت الكوفة الواقع في قضاء الكوفة منطقة البراكية، وتجول الفريق في المعمل واطلع على آلية عمل افرانه الاربعة وان كل فرن يعمل بطاقة تصميمية ٧٠٠ طن باليوم".وأضافت المديرية، أن "الفريق تابع اشتغال كل من الفرن الاول والثاني مع مرسبة غبار تعمل بشكل جيد واشتغال الفرن الثالث بدون مرسبة وتوقف الفرن الرابع بسبب الصيانة، وعلى الفور اعد الفريق تقريرا تضمن توصيات منها تشديد الإجراءات القانونية والايعاز الى الشعبة القانونية في المديرية باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لعدم التزامهم بالمتطلبات البيئية بتشغيل الفرن الثالث بدون مرسبة غبار وتوجيه انذار الى إدارة المعمل بهدف حماية وتحسين الواقع البيئي في الأشرف".