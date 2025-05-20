دولة عربية تبدأ باستخدام التاكسي الطائر

وقالت إيفون وينتر الرئيسة التنفيذية للشركة لصحيفة "الاقتصادية" إن "شركتها تعتزم البدء في تنفيذ المشروع خلال هذا العام في جامعة الملك للعلوم والتقنية "كاوست" كمشروع تجريبي، بالتعاون مع ، إذ تهدف الشركة لنقل البضائع لمسافة تصل إلى مليون ميل قبل الانتقال إلى نقل الأشخاص عبر المناطق المأهولة بالسكان".وتطمح "فلاي ناو العربية" إلى تحقيق نقلة في مجال النقل الجوي بحلول 2030، مع جعل أول مدينة في العالم تضم "تاكسي جوي" حقيقي بدون .ووفقا للشركة فإن هذا المشروع طموح بمواكبة التطورات العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام، ويبرز التزامها بالابتكار والتطوير بالتعاون مع جهات مختلفة لتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.