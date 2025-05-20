العدل: إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام

وأكد لدائرة الإصلاح العراقية، ، في بيان ورد لـ ، أن "هذا العدد يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة التي تتبعها الدائرة لتطبيق أحكام بكل دقة وشفافية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة".وأشار إلى أن "فرق العمل داخل الدائرة تعمل على تسريع تدقيق ملفات النزلاء لضمان شمول المستحقين بالعفو وفقاً للشروط القانونية"، مؤكداً على "التزام وزارة العدل بتطبيق القانون بروح المسؤولية والعدالة، وبما يحقق البُعد الإنساني والإصلاحي في التعامل مع النزلاء".