5 مدن عراقية ضمن المناطق الأعلى في درجات الحرارة عالميا

– محلي

سجلت 5 مدن عراقية درجات حرارة ضمن المناطق الأعلى في درجات الحرارة عالميا، حيث جاءت بالمركز الثاني عالميا.

وضمت قائمة اعلى المدن تسجيلا للحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 مدينة، 5 منها عراقية.

وبحسب القائمة التي تتبعتها ، فان جاءت بالمرتبة الأولى عالميًا بتسجيل درجة حرارة بلغت 49.1 مئوية، والبصرة ثانيا، ومطار ثالثا والناصرية رابعا وعلي الغربي خامسا.

