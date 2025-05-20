حريق يلتهم 5 بساتين غربي الديوانية

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً كبيراً التهم أكثر من خمسة بساتين في منطقة الخزاعل حمد بقضاء غماس 60 كم غربي ".وأشار الى ان "الحرق أدى إلى أضرار كبيرة في أشجار النخيل وإصابات بالاختناق لبعض الساكنين بالمنطقة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد الحريق والسيطرة عليه".