أهالي اليرموك يرفضون محاولات الاستحواذ على حدائق منازلهم: "بيوتنا من الستينات.. منين نطلع؟"

وقال أحد الأهالي في مقطع مصور تابعته ، "هذا بيتي، وهاي جزء من البيت من يوم بنيناه. منين نطلع إذا يريدون ياخذونها؟".وأكد، ان "البيوت في تلك المنطقة موجودة منذ ستينيات الماضي، مطالباً بتدخل الجهات المعنية للنظر بهذه القضية".