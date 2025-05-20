كربلاء.. توجيه بتشكيل لجنة لجرد كافة عوائل سكنة العشوائيات لتوفير البديل لهم

وذكر للمحافظ في بيان ورد لـ ، أنه "بعد توجيه ، وجه محافظ بتشكيل لجنة لجرد كافة العوائل من ذوي الدخل المحدود وسكنة العشوائيات".وأشار الى ان "التوجيه جاء لإيجاد آلية مناسبة لتوفير السكن البديل".