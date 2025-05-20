اندلاع حريق داخل "سوق مريدي" شرقي بغداد (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق داخل "سوق مريدي" شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "للمرة الثاني خلال اسبوع فرق الدفاع المدني تتوجه لاخماد حادث حريق اندلع داخل سوق مريدي في ".

وأضاف المصدر أن "الحادث توسع والتهم عدد آخر من المحال".

يشار الى أن سوق مريدي شهد قبل أيام اندلاع حريق طال احدى البنايات، قبل أن يتم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني.