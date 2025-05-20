فصل ثلاثة طلاب في جامعة البصرة بسبب "تعليق"

قررت ، فصل ثلاثة طلبة في بعد شكوى.

وبحسب مصدر مطلع قال لـ ، إن "فصل 3 طلاب في بسبب تعليقاتهم على منشور في الانستغرام حول المطالبة بالتقييم العادل للسعي".

أدناه وثيقة تخص فصل الطلبة صادرة من كلية الهندسة..