العراق يسجل أكثر من 5500 حالة طلاق في شهر نيسان الماضي (جداول)

ووفقا للإحصائية التي حصلت عليها فإن، أعداد حالات الطلاق خلال شهر نيسان الماضي بلغت 5665 وتصدرت كل من العاصمة ومحافظة الحصيلة، كما سجلت المحاكم خلال الشهر ذاته 28853 عقد زواج.الجداول ادناه: