تحذيرات من انعكاس الخلافات السياسية على الخدمات في البصرة.. نسبة الفقر تلامس لـ 40%



ـ محلي



دعا لحقوق الإنسان في ، اليوم الأربعاء، جميع السياسيين الى عدم تاثير الخلافات على وصول الخدمات والحقوق الى أفراد المحافظة، محذرا من وصول نسبة الفقر في المحافظة لـ 40%.







وذكر المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " أكثر من الـ٤٠% من السكان المحافظة لا يمتلكون السكن ولا خدمات ملائمة للعيش الكريم "، مشيرا الى ان " نسبة الفقر في المحافظة تصل الى الـ ٤٠ % ".



وتابع، انه "تم تفسير الفقر بدقة على قاعدة الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم ومنها الدول النامية، فضلا عن ارتفاع تلوث الماء والتربة والهواء بنسب (خطيرة) تصل في مساحات شاسعة تقدر بأكثر من 50%".