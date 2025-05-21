وزير العدل يوجّه بتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بانسيابية

وقال في بيان ورد لـ ، إن "وزير العدل أجرى زيارة ميدانية إلى في ، في إطار متابعته المستمرة لسير العمل في الدوائر العدلية، وحرصه على تقييم الأداء ميدانياً والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل الموظفين والمراجعين".وأكد الوزير خلال الزيارة على "أهمية اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في أنجاز معاملات المواطنين"، مشيرًا إلى أن "هذا النظام يمثل خطوة متقدمة اتخذتها الحكومة نحو التحول الرقمي، لما يوفره من سهولة في إنجاز المعاملات، ودقة في المتابعة المالية، فضلاً عن دوره في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتقليل التعاملات الورقية والنقدية".ووجّه شواني بـ"ضرورة الاستمرار في تحديث البنى التحتية التقنية وتطوير مهارات الكوادر العاملة، بما يضمن تقديم خدمات عدلية ذات جودة عالية للمواطنين، وبما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء مؤسسات عدلية عصرية وفعّالة".