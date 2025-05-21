الدفاع تكشف تفاصيل وفاة أحد طلبة الكلية العسكرية

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد التحاق طلاب الدورة (٨٩) وأثناء عملية الاستقبال وتدقيق أسماء الطلاب المتقدمين وتوزيعهم على والفصائل ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب على عدد من الطلبة والبالغ عددهم (٩) طلاب نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف".وتابعت، انه "تم نقلهم عن طريق الطبابة الكلية العسكرية إلى ، وبعد تلقيهم الإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي في المستشفى تم اكتساب (٦) من الطلاب الشفاء التام وسيغادرون المستشفى".وأضافت، ان " ٢ من الطلاب الآخرين حالتهم الصحية مستقرة وتحت المراقبة، فيما توفي أحد الطلاب نتيجة المضاعفات الصحية التي ألمت به".