القضاء: توثيق شهادة زوجة الإرهابي المكنى "أبو خديجة".. أفادت بمعلومات مهمة

ومجلس العراقي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان للتعاون القضائي الدولي، عمل بالتنسيق مع الأولى، على توثيق هذه المعلومات الحساسة، التي من شأنها أن تسهم في تتبع خيوط الشبكات المرتبطة بعمليات كيان الخارجي.وأفادت زوجة الارهابي وهي تحمل الجنسية الشيشانية والتي هاجرت إلى وسوريا عام 2014، بمعلومات مهمة حول تحركات عناصر كيان داعش الارهابي وجرائمهم ومسارات تنقلها بين البلدين، بحسب البيان.ويعد الارهابي (أبو خديجة) والذي قتل في عملية استخبارية مشتركة في منطقة بالعراق في الثالث عشر من شهر اذار/مارس 2025، من أخطر قيادات كيان داعش الارهابي، حيث قام بجرائم عديدة بحق المدنيين في العراق وسوريا.