ضبط معمل وهمي "غير مجاز" لصناعة الألبان في النجف (صور)

وقال المصدر لـ ، إن " ضبط معمل وهمي غير مجاز لصناعة الألبان في ويقوم باستخدام الغش التجاري"وأضاف، أنه "تم ضبط المخالفين وفتح تحقيق من قبل الجهاز بالتعاون مع قسم العامة".