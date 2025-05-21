المفوضية تصدر توضيحاً بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة

وقال المفوضية في بيان ورد لـ ، انه :استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين في احكام المادة (10/ ثامنا) من قانون رقم (31) لسنة 2019 ، وقانون الاحزب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وقانون انتخابات ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل قررنا إصدار النظام الاتي :نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهملانتخابات مجلس النوابرقم (3) لسنة 2025المادة -1-اولاً: - يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة إزاؤها :1. المفوضية المستقلة للانتخابات.2. قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة(2018) المعدل.3 .4. : الرئيس في .5. للمحافظة: مكتب المفوضية في المحافظة التابع للإدارة الانتخابية .6. دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمشكلة بموجب قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015.7. المرشح كل من تم قبول ترشيحه من المفوضية رسمياً للتنافس على عضوية مجلس النواب.8. الناخب العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والاهلية المنصوص عليها في قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل للتصويت يوم الاقتراع.