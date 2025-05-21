Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف: نراجع تصنيف طالبان منظمة إرهابية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بسبب التغيرات المناخية.. تحذيرات عاجلة من اختفاء اهم معالم العراق

محليات

2025-05-21 | 10:36
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بسبب التغيرات المناخية.. تحذيرات عاجلة من اختفاء اهم معالم العراق
2,828 شوهد

السومرية نيوز – محلي
كشف خبراء اثار، عن تعرض الآثار العراقية الى تشققات وتصدعات وتآكل وتقشر بسبب التغيرات المناخية.

وقال خبير الآثار العراقي عامر عبد الرزاق في تصريح صحفي ان "آثار الرياح والجفاف والرطوبة بادية على كثير من الشواخص والمعابد في مدينة الحضر وفي بابل أيضا ومدينة أور".
وأضاف ان "تأثيرات تغير المناخ واضحة على زقورة أور ومعبد "دب لال ماخ" والمقبرة الملكية في أور، وكذلك في مدينة الوركاء وزقوراتها ومعابدها ومدينة آشور أيضا في الشرقاط ومدينة نيبور في محافظة ديوانية"، لافتا الى انه "خلال زيارتي المتكررة لتلك المواقع، لاحظت تآكل كثير من أجزائها وانخفاض ارتفاعاتها، فالزقورات ومنها زقورة أور يقل ارتفاعها سنويا بنسب قليلة وتنخفض عن مستوى الأرض ببعض السنتمترات".
وبين عبد الرزاق انه "على الرغم من أن الانخفاض يجري بنسب قليلة سنوية، لكن إذا استمر الحال هكذا فإنها بمرور الزمن وبزيادة الوتيرة في التغير المناخي ستختفي هذه المدن الاثرية"، مطالبا الحكومة العراقية "بالعمل للحفاظ على الآثار باستخدام تقنيات حديثة وإجراء عمليات صيانة لحماية هذا الإرث الحضاري من العوامل الجوية المتطرفة".
واقترح "إنشاء سقائف واقية عملاقة لحماية جميع المواقع الأثرية أو بناء صناديق زجاجية عملاقة لحماية المقابر الملكية والزقورات والمواقع والمباني الأثرية الأخرى كي تحميها من الرياح والعواصف الرملية"، لافتا الى "وجود خطط حكومية لصيانة الآثار".
وبين ان "كثرة المواقع الأثرية وانتشارها في مواقع نائية يجعل من الصعب شمولها جميعا بالإجراءات الحكومية"، مشددا على "ضرورة الحاجة إلى جهد حكومي أكبر وصندوق مالي خاص بعمليات ترميم وصيانة الآثار".
وتشير إحصائيات رسمية، أعلن عنها وزير الثقافة والسياحة والاثار، أحمد البدراني، خلال مقابلة مع القناة الرسمية، في تشرين الاول الماضي، الى أن العراق يحتضن أكثر من 15 ألف موقع أثري مثبت، بينما تبلغ أعداد المواقع الأثرية غير المثبتة أكثر من 100 ألف موقع.
ويرى عضو مرصد "العراق الأخضر" المتخصص في شؤون البيئة عمر عبد اللطيف، أن" تأثيرات تغير المناخ على المواقع الأثرية ليست جميعها سلبية، بل هناك تأثيرات إيجابية أيضا"، موضحا ان "عدد من المواقع الأثرية التي كانت مختفية ظهرت تحت مياه نهر الفرات في قضاءي هيت وحديثة التابعتين لمحافظة الأنبار غربي العراق، إثر انخفاض مناسيب مياه النهر".
ودعا الى "الاهتمام بالمناطق الأثرية والتراثية المتضررة من تأثيرات تغير المناخ"، محذرا "من أن التطرف المناخي في بعض المناطق قد يؤدي الى إصابة آثارها بضرر أكثر مثلما حصل في "طاق كسرى" جنوبي بغداد، إذ انهارت بعض أجزائه بفعل عوامل مناخية، وتجري حاليا عمليات ترميمه وإعادة تأهيله".
واكد مدير عام الصيانة في الهيئة العامة للآثار والتراث، محمد حسين أمين، ان "مديرية الصيانة تعمل على حماية المواقع الأثرية"، لافتا الى ان "عمليات الترميم والصيانة الدورية التي تقوم بها المديرية تشمل إصلاح الأضرار التي لحقت بالهياكل الأثرية بسبب عوامل الطقس، وإنشاء مظلات واقية وسقائف لحماية المواقع الأثرية المكشوفة من الأمطار وأشعة الشمس المباشرة".
وبين ان "عمليات الترميم والصيانة تتضمن استخدام مواد حديثة مقاومة للرطوبة والأملاح تتناسب مع بيئة الموقع، إلى جانب إجراء دراسات تقييم الضرر المناخي، لتحديد أكثر المواقع تعرضاً للخطر ووضع خطط لحمايتها"، موضحا ان "مديرة الصيانة تقدم التدريب المستمر لكوادرها الفنية، لإتقان الأساليب الحديثة في الصيانة واستخدام التقنيات العلمية المتطورة، كما تتعاون في مجال صيانة وترميم الآثار مع العديد من المنظمات الدولية كاليونسكو والآيكوموس، للحصول على دعم فني ومالي لتنفيذ هذه العمليات".
ودعا أمين إلى "زيادة التمويل الدولي لحماية التراث الثقافي العراقي من خلال برامج الأمم المتحدة أو الشراكات الثنائية، وإدراج مزيد من المواقع الأثرية العراقية على قائمة التراث العالمي لتوفير حماية دولية ورقابة مستمرة لهذه المواقع".
ويعتبر العراق، وفق الأمم المتحدة، خامس البلدان الأكثر تعرضا للتدهور المناخي عالميا، نظرا للظواهر المناخية العنيفة التي تعصف به منذ نحو عشر سنوات.
وأشارت إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن العراق شهد عام 2021 ثاني أكثر مواسمه جفافا منذ 4 عقود، بسبب الانخفاض القياسي في هطول الأمطار.
وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفضت، بنحو 40%، تدفقات المياه في نهري دجلة والفرات، اللذين يوفران نحو 98% من المياه السطحية في العراق.
المصدر: الحرة
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

اثار

العراق

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
Play
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
Play
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
Play
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
Play
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Play
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Live Talk
Play
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
Play
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
عشرين
Play
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
Play
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
Play
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
Play
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
Play
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
Play
السوداني يعادل انقرة وطهران بعدد الزيارات السياسية - حلقة ٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-16
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
Play
مدينة الصدر بغداد - الحلقة ٣٣ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-21
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
Play
المجمعات السكنية الوجه الآخر للهياكل الاسمنتية - حلقة ٥ | الموسم 7
15:10 | 2025-05-20
من الأخير
Play
من الأخير
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
Play
الإطار يجتمع قبل أن يشعل الإقليم نار العقود - حلقة ٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-20
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
Play
نشرة ٢٠ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-20
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Play
العراق في دقيقة 20-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-20
Live Talk
Play
Live Talk
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
Play
الخروج عن المألوف.. حرية تعبير أم مخالفة؟ - الحلقة ٣٣ | 2025
10:30 | 2025-05-20
لقطات
Play
لقطات
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
Play
السراج: العرب كانوا يتسكعون على أبواب العراق والآن يمنون عليه! | عشرين
17:00 | 2025-05-18
عشرين
Play
عشرين
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
Play
القمة.. بغداد تكسب الرهان بجمع الاشقاء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-17
رحال
Play
رحال
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
Play
جمال الطبيعة بقضاء حديثة في محافظة الأنبار - الحلقة ٤ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-17
مقابلة خاصة
Play
مقابلة خاصة
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
Play
مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام | 2025
14:30 | 2025-05-16
اخترنا لك
على طريقة داعش.. نحر طفل بدم بارد في نينوى
12:36 | 2025-05-21
4 ساعات قطع للكهرباء في كربلاء وعارض يطفي المحطات الثانوية بالنجف
12:28 | 2025-05-21
حريق يلتهم سوقا تجاريا في بغداد
10:59 | 2025-05-21
أهالي الحيانية في البصرة يتظاهرون دعما لقرار رئيس الوزراء بإيقاف حملات رفع التجاوزات
10:49 | 2025-05-21
المفوضية تصدر توضيحاً بشأن نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليهم لانتخابات البرلمان المقبلة
10:24 | 2025-05-21
وزير التربية يتوعد المخالفين داخل المراكز الامتحانية
10:15 | 2025-05-21

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.