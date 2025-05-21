البرلمان يدخل على الخط.. مطالبات بمحاسبة المقصرين بحادثة مركز التدريب العسكري بالناصرية

وقال رئيس اللجنة في بيان ورد لـ ، انه "تم تشكيل لجنة تحقيقية في حادثة دورة 89 التي راح ضحيتها متدرب وعدد اخر راقدين من طلاب الدورة في العسكري ".واضاف ان "اللجنة تهدف للإطلاع على أسباب حادث كلية التدريب الرابعة في الأليمة التي اودت بحياة احد المتدربين واصابة آخرين بوعكة صحية اثناء التدريب"، داعيا الى "محاسبة المقصرين كافة الذين كانوا سبباً في هذا الحادث".واكد "على ان تتخذ الجهات ذات العلاقة جميع اجراءات السلامة لضمان عدم تكرار ما حصل مستقبلاً".