حريق يطال أحد البساتين في البصرة (فيديو)

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باندلاع حريق داخل أحد البساتين في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حريقا التهم اكثر من 40 نخلة في أحد البساتين في قضاء المدينة شمال ".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني يحاول اخماد النيران دون تسجيل اي خسائر بشرية".